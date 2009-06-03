Баннеры для эскорт агенства

# 1 — $

Создание баннеров для эскорт агенства.Адреса порталов на которых размещены подобные баннеры : http://www.londonescortguide.com/ , http://www.punterlink.co.uk/ . Нужен очень креативный баннер который привлечет к агенству новых клиентов.Уровень очень высокий. Нужны такие размеры : 120px на 45px который будет размещаться на этом сайте http://www.punterlink.co.uk/ слева с другими баннерами,также нужны размеры 468px на 60px , 234px на 40px,234px на 60px для размещения на http://www.londonescortguide.com/ . Они должны привлекать внимание и увеличивать кол-во заходов.

Название агенства - Baccarat Girls

Телефон агенства - 0844 288 0 288

P.S . Работы такого уровня как ниже оцениваются мною в 1$ максимум . И то - за старание

.....Пож-та. Прошу не тратьте ни мое ни свое время .... Вот ориентир по уровню http://www.londonescortguide.com/ .