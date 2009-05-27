Нужно разработать баннер (gif, flash) для интернет-магазина в одном из форматов 730x90 или 240x350. Формат на выбор после уточнения ТЗ. Делайте, пожалуйста, ваши ставки с указанием сроков.
Нужны баннеры в газету, журналы
Нужен опытный специалист для разработки баннеров
Баннеры в основном чернобелые в газеты
Оплата сдельно
мы высылаем информацию - вы предлагаете макет
Называйте цены
Выбираем по цене, фантазии и идее
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