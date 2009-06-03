Баннер для рекламы

# 1 — $

Открываем простой и маленький конкурс который вас сильно не отвлечет но вознаграждение и мысль о том, что вы победили сделает вам хорошее настроение.

Что нужно сделать?

Баннер для рекламных целей.

Размеры - 170*60px

Формат - gif

тип -анимируемый

Цвета: красный, белый, серый, синий (или вот с этого сайта визитки взять цвета element-pro.ru)

Информация на баннере.

"Элемент" - делаем сайты, интернет-магазины!

Недорого, качественно!

ОПЛАТА 300рублей яндекс деньгами

ЗЫ Баннер должен быть красивым, а не просто, смена текст на каком-то фоне. Анимации не обязательно много.