Один с мальчиками, другой с девочками. Первый: "Пройди водительскую комиссию вместе с другом и получи скидку", второй, соответственно, "Пройди водительскую комиссию вместе с подругой и получи скидку". Размеры - 240х400. Динамика - не более ...
Баннер для рекламы
Открываем простой и маленький конкурс который вас сильно не отвлечет но вознаграждение и мысль о том, что вы победили сделает вам хорошее настроение.
Что нужно сделать?
Баннер для рекламных целей.
Размеры - 170*60px
Формат - gif
тип -анимируемый
Цвета: красный, белый, серый, синий (или вот с этого сайта визитки взять цвета element-pro.ru)
Информация на баннере.
"Элемент" - делаем сайты, интернет-магазины!
Недорого, качественно!
ОПЛАТА 300рублей яндекс деньгами
ЗЫ Баннер должен быть красивым, а не просто, смена текст на каком-то фоне. Анимации не обязательно много.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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