Баннер для рекламы

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Завершен18 заявок1045 просмотров
#1$

Открываем простой и маленький конкурс который вас сильно не отвлечет но вознаграждение и мысль о том, что вы победили сделает вам хорошее настроение.

Что нужно сделать?

Баннер для рекламных целей.

Размеры - 170*60px

Формат - gif

тип -анимируемый

Цвета: красный, белый, серый, синий (или вот с этого сайта визитки взять цвета element-pro.ru)

Информация на баннере.

"Элемент" - делаем сайты, интернет-магазины!

Недорого, качественно!

ОПЛАТА 300рублей яндекс деньгами

ЗЫ Баннер должен быть красивым, а не просто, смена текст на каком-то фоне. Анимации не обязательно много.

16 лет назад
sergeymsk
Сергей 
34 года
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
Быстро и без лишних вопросв все прошло
Прекрасно нашли взаимопонимание в процессе сотрудничества. Оплата в оговоренном объеме без задержек.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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