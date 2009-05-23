Нужно несколько баннеров с анимацией.
Gif баннер 468*60
Нужно изготовить gif-баннер для рекламы нового интернет-проекта.
Целевая аудитория: руководители, специалисты индивидуальные предприниматели, студенты старших курсов экономических специальностей. Характер баннера:строгий, солидный и т.п.
Цветовое исполнение: желательно сочетание красного и серого цветов, возможны какие-либо вариации данной гаммы. Текст:
кадр№1:ищите поставщиков? новые деловые связи? каналы продаж для вашего бизнеса?
кадр№2: присоединяйтесь к деловому сообществу системы деловых коммуникаций "Малый БИЗНЕС" и эффективно решайте любые задачи!
кадр№3: Успех начинается здесь - система деловых коммуникаций "Малый БИЗНЕС" http://m-bizportal.ru+кнопка "присоединиться"
Заявки фрилансеров
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