Баннер для совместной акции

Нужен Gif баннер 468x60 для совместной акции между интернет магазином по продаже книг и тренинговой компанией

Замысел акции:

Человек, купивший в интеренет-магазине бизнес-литературы на сумму 100 грн (сумма еще не определена окончательно и может изменятся), получает сертификат на бесплатное посещение мастер-класса . Обычно, сертификат стоит 200 грн.

Рассматриваю предложения только от Киевлян. Расчет наличными