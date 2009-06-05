Нужно создать несколько баннеров с анимацией.
Баннер для совместной акции
Нужен Gif баннер 468x60 для совместной акции между интернет магазином по продаже книг и тренинговой компанией
Замысел акции:
Человек, купивший в интеренет-магазине бизнес-литературы на сумму 100 грн (сумма еще не определена окончательно и может изменятся), получает сертификат на бесплатное посещение мастер-класса . Обычно, сертификат стоит 200 грн.
Рассматриваю предложения только от Киевлян. Расчет наличными
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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