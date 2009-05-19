Сделать баннер

$6
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Закрыт33 заявки408 просмотров

Банер сделал человек с сайта - /www.free-lance.ru

Есть банер скопирован с .com сайта, нужно его сделать для .ru и поменять заставку с текстом

Другими словами сделать для нашего сайта такой же

16 лет назад
bill2
Sveridov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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