Нужен анимированный баннер в формате gif для сайта vippets.ru Баннер должен быть сделан в Фотошопе/ImageReady. Размер: 468*60 Баннер должен быть в жизнерадостных цветах, фотографии собачек/кошечек/прочей живности ...
Баннеры для AlexsimA
Промо баннеры для конференции
1 шт. небоскреб
1 шт. 300 на 250
125 на 125 - 2 шт.
468 на 60 - 2 шт.
сроки - 7 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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