Вот требования к баннеру Необходимо сделать баннеры для межднародной банковской конференции в Таллинне. Сайт коференции www.bibc.ee Надо сделать баннер и ресайзы к нему... ниже размеры. 600*90 в формате gif 100*100 в формате gif 234*60 не более ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Промо баннеры для конференции 1 шт. небоскреб 1 шт. 300 на 250 125 на 125 - 2 шт. 468 на 60 - 2 шт. сроки - 7 днейБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Разыскивается :) дизайнер для создание дизайна для сайта на основе движка Social Engine. В дизайне интересуют элементы созданные во флэше. Также необходима разработка серии баннеров для продвижения сайта. В идеале ищем специалиста или специалистов профессионалов для ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо вывести сайт www.offshore-manual.ru на первые места по поисковым запросам: готовые оффшоры оффшорная компания оффшоры офшор офшорные компании регистрация оффшорных компаний Жду ваши предложения по стоимости и срокам.Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Все сайты имеют один дизайн но темы сайтов различаются. Необходимо провести редизайн "шапки" для каждого сайта в соответсвии с направлением темы сайта. Сайты: http://www.impexconsult.ru - Инвестиции http://www.china-hongkong-business.ru - Налоговые решения для бизнеса в Китае http://www.offshore-manual.ru - Регистрация компаний за ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Cайт www.china-news.ru сделан на CMS Joomla. Стоит на сайте от iJoomla компонент News Portal (про компнент можно прочесть здесь http://www.ijoomla.com/magazine/edition/iJoomla-News-Portal/ ). В данный момент на сайте больше 1000 новостей по Китаю за 2007 год. Ищу исполнителей ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо написать пресс-релиз на каждый дистанционный курс и засабмитить его во всевозможные новостные/пресс-релизные сайты. Тематика - бесплатное дистанционное обучение в области международного бизнеса. Есть множество положительных отзывов и более 3 тысяч слушателей прошедших эти курсы. Укажите ваш ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо провести редизайн сайта и перенести его на CMS возможно NetCat Small Business или Mambo Open Source. Принимаются другие CMS системы, если они отвечают поставленным задачам. Адрес сайта http://www.airn.ru Также необходимо будет перенести все тексты статей ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт18 лет назад