Вот требования к баннеру Необходимо сделать баннеры для межднародной банковской конференции в Таллинне. Сайт коференции www.bibc.ee Надо сделать баннер и ресайзы к нему... ниже размеры. 600*90 в формате gif 100*100 в формате gif 234*60 не более ...