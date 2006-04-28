impex

/ Владимир impex

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннеры для AlexsimA

    Вот требования к баннеру Необходимо сделать баннеры для межднародной банковской конференции в Таллинне. Сайт коференции www.bibc.ee Надо сделать баннер и ресайзы к нему... ниже размеры. 600*90 в формате gif 100*100 в формате gif 234*60 не более ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннеры для AlexsimA

    Промо баннеры для конференции 1 шт. небоскреб 1 шт. 300 на 250 125 на 125 - 2 шт. 468 на 60 - 2 шт. сроки - 7 дней

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта на базе SocialEngine

    $1000

    Разыскивается :) дизайнер для создание дизайна для сайта на основе движка Social Engine. В дизайне интересуют элементы созданные во флэше. Также необходима разработка серии баннеров для продвижения сайта. В идеале ищем специалиста или специалистов профессионалов для ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта/SEO

    Необходимо вывести сайт www.offshore-manual.ru на первые места по поисковым запросам: готовые оффшоры оффшорная компания оффшоры офшор офшорные компании регистрация оффшорных компаний Жду ваши предложения по стоимости и срокам.

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проведение редизайна "шапки" у группы сайтов

    $500

    Все сайты имеют один дизайн но темы сайтов различаются. Необходимо провести редизайн "шапки" для каждого сайта в соответсвии с направлением темы сайта. Сайты: http://www.impexconsult.ru - Инвестиции http://www.china-hongkong-business.ru - Налоговые решения для бизнеса в Китае http://www.offshore-manual.ru - Регистрация компаний за ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Новостной портал по Китаю

    $500

    Cайт www.china-news.ru сделан на CMS Joomla. Стоит на сайте от iJoomla компонент News Portal (про компнент можно прочесть здесь http://www.ijoomla.com/magazine/edition/iJoomla-News-Portal/ ). В данный момент на сайте больше 1000 новостей по Китаю за 2007 год. Ищу исполнителей ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание пресс релизов для дистанционных курсов.

    $250

    Необходимо написать пресс-релиз на каждый дистанционный курс и засабмитить его во всевозможные новостные/пресс-релизные сайты. Тематика - бесплатное дистанционное обучение в области международного бизнеса. Есть множество положительных отзывов и более 3 тысяч слушателей прошедших эти курсы. Укажите ваш ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта и перенос его на CMS

    $250

    Необходимо провести редизайн сайта и перенести его на CMS возможно NetCat Small Business или Mambo Open Source. Принимаются другие CMS системы, если они отвечают поставленным задачам. Адрес сайта http://www.airn.ru Также необходимо будет перенести все тексты статей ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Баннеры для AlexsimA
Сделала на 5+, потому что Вы, Владимир - прекрасный заказчик:)))) Удачи в бизнесе!
Все сделано на 5+
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Проведение редизайна "шапки" у группы сайтов
Владимир всегда на высоте как заказчик и как человек!
Отличные шапки для сайтов!!! Профессионал!!!
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$145
10 баллов
15 лет назад
Баннеры для AlexsimA
Спасибо Вам, Владимир за проект и всего доброго!
Огромное спасибо за проделанную работу по созданию серию баннеров для международной конференции. Серафима терпеливо выслушала наши просьбы и все сделала на 10+. Рекомендую всем заказчикам.
Ответный отзыв