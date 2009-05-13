Разработка дизайна для сайта на базе SocialEngine

Разыскивается :) дизайнер для создание дизайна для сайта на основе движка Social Engine. В дизайне интересуют элементы созданные во флэше. Также необходима разработка серии баннеров для продвижения сайта.

В идеале ищем специалиста или специалистов профессионалов для последующего внедрения деловой сети. Направленность деловой сети Юго-Восточная Азия... цель объединить людей работающих с Азией и непосредственно в Азии. Рабочий язык русский и английский.

Требуется опыт работы с SE. Предпочтение отдадим предложениям с портфолио.

Работаем с лицензионной SE. Есть различные плагины.