Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей. Сроки и цены ...
Редизайн сайта, разработка нового логотипа
Задача: Требуется полный редизайн сайта + разработка нового логотипа.
Тематика: Индивидуальный сайт носящий информационный характер о Пражской гей сцене, знакомствах, услугах апартаментов для туристов, галерея событий и т.д.
Стиль: Информационных сайтов, серьёзная направленность, но в тоже время, чтобы не было сухо и скучно.
Цветовая гамма: Белый бэкграунд, не раздражающие более пастельные цвета блоков предпочтительно зелёного, оранжевого и синего цветов.
Отправная точка: http://www.gaypraga.ru/gay-prague/ru
1) ЛОГОТИП – Существующий логотип находиться в верхней правой части меню «Honilek.cz + people & clubs».
Сделать логотип притягательный, чтобы в каком то из своих элементов отражал направленность сайта, но оставался серьёзным.
2) ДИЗАЙН САЙТА
- ширина 800 пикселей
- флексибельная высота
- верхнее статическое меню по типу http://www.gaypraga.ru/gay-prague/ru
- простые кнопки без графики
- использование плавных линий, элементов, закруглённых углов
- правая колонка статическая под рекламу
- центральная часть домашней странички поделеная на 2-3 колонки или горизонтальных бокса под информативные статьи и т.д.
- важно, чтобы графика сайта не была сложной, так как он будет управляться через CMS и необходима совместимость с эдитором
Прошу указывать срок и цену за проект целиком.
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