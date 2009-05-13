# 1 — $

Задача: Требуется полный редизайн сайта + разработка нового логотипа.

Тематика: Индивидуальный сайт носящий информационный характер о Пражской гей сцене, знакомствах, услугах апартаментов для туристов, галерея событий и т.д.

Стиль: Информационных сайтов, серьёзная направленность, но в тоже время, чтобы не было сухо и скучно.

Цветовая гамма: Белый бэкграунд, не раздражающие более пастельные цвета блоков предпочтительно зелёного, оранжевого и синего цветов.

Отправная точка: http://www.gaypraga.ru/gay-prague/ru

1) ЛОГОТИП – Существующий логотип находиться в верхней правой части меню «Honilek.cz + people & clubs».

Сделать логотип притягательный, чтобы в каком то из своих элементов отражал направленность сайта, но оставался серьёзным.

2) ДИЗАЙН САЙТА

- ширина 800 пикселей

- флексибельная высота

- верхнее статическое меню по типу http://www.gaypraga.ru/gay-prague/ru

- простые кнопки без графики

- использование плавных линий, элементов, закруглённых углов

- правая колонка статическая под рекламу

- центральная часть домашней странички поделеная на 2-3 колонки или горизонтальных бокса под информативные статьи и т.д.

- важно, чтобы графика сайта не была сложной, так как он будет управляться через CMS и необходима совместимость с эдитором

Прошу указывать срок и цену за проект целиком.