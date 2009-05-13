Профессиональное оформление тем Вконтакте.

Требуется человек который оформит группы ВКонтакте. Наподобе как это делает вот этот человек тут:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=328177

Просьба не беспокоить тех, кто будет учиться на ходу.

Можете научиться, потом стукать.

Нужно сделать аналогично как тут http://vkontakte.ru/pages.php?o=-491&p=%CD%EE%E2%EE%F1%F2%E8

Нужен тот кто в этом реально разбирается или потратил день, разобрался и может всё сделать гуд.

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