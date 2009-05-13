Сверстать небольшой сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок225 просмотров

Небольшой сайтик. новости+форум+контакты.

16 лет назад
marchello500
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Самая оптимальная скорость, самые адекватные расценки. Делает на совесть! Вобщем -сотрудничеством доволен. Кроме того доволен креативностью Георгия. Меня Георгий понял с полуслова. Рекомендую ВСЕМ!
Очень доволен сотрудничеством с этим заказчиком. Четкое тз, моментальная оплата. В общем, рекомендую.

Заявки фрилансеров

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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