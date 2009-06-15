Задача: Требуется полный редизайн сайта + разработка нового логотипа. Тематика: Индивидуальный сайт носящий информационный характер о Пражской гей сцене, знакомствах, услугах апартаментов для туристов, галерея событий и т.д. Стиль: Информационных сайтов, ...
Редизайн сайта и доработка флеш
Необходимо создать дизайн сайта (без вёрстки) и доработать 4 похожих флеш-анимации. Есть исходники.
Все находятся в одном месте сайта (в разных категориях просто) и корректно показываются только в разрешении 1024 на 768, а нужно чтобы в разных разрешениях коррекно показывались.
Более подробное ТЗ по дизайну во вложении.
Обязательно пишите цену и срок, без этого сообщение просто игнорируется. Экономьте себе и мне время!
Проект бюджетный, поэтому суммы вроде 1000 долларов даже не предлагайте.
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