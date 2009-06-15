Редизайн сайта и доработка флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок354 просмотра

Необходимо создать дизайн сайта (без вёрстки) и доработать 4 похожих флеш-анимации. Есть исходники.

Все находятся в одном месте сайта (в разных категориях просто) и корректно показываются только в разрешении 1024 на 768, а нужно чтобы в разных разрешениях коррекно показывались.

Более подробное ТЗ по дизайну во вложении.

Обязательно пишите цену и срок, без этого сообщение просто игнорируется. Экономьте себе и мне время!

Проект бюджетный, поэтому суммы вроде 1000 долларов даже не предлагайте.

16 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$300
7 дней
Уже не первый раз сотрудничаю. Очень доволен, буду обращаться ещё. Спасибо, Серафима.
Спасибо за проект. Алексей - очень приятный молодой человек и замечательный заказчик.Честный, порядочный.... В общем - идеальный.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад

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