Редизайн сайта и доработка флеш

Необходимо создать дизайн сайта (без вёрстки) и доработать 4 похожих флеш-анимации. Есть исходники.

Все находятся в одном месте сайта (в разных категориях просто) и корректно показываются только в разрешении 1024 на 768, а нужно чтобы в разных разрешениях коррекно показывались.

Более подробное ТЗ по дизайну во вложении.

Обязательно пишите цену и срок, без этого сообщение просто игнорируется. Экономьте себе и мне время!

Проект бюджетный, поэтому суммы вроде 1000 долларов даже не предлагайте.