Частный проект для Курышева Ростислава (ROStoV911)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка170 просмотров

Нужен анимированный баннер в формате gif для сайта vippets.ru

Баннер должен быть сделан в Фотошопе/ImageReady.

Размер: 468*60

Баннер должен быть в жизнерадостных цветах, фотографии собачек/кошечек/прочей живности на баннере приветствуются.

Оплата wmz и отзыв.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Интересная идея, хорошее исполнение! Доволен!
Понравилось работать! хотелось бы продолжить! интересный заказчик!

Заявки фрилансеров

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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