Проект для пользователя SebaMF aka Бабицкий Сергей Иванович :- )
Нужен анимированный аккуратный баннер 240*400
Привет всем.
Нужен анимированный аккуратный баннер размером 240*400, вес баннера как можно меньший.
На баннере будет система тизерной рекламы: http://teasernet.ru/?partner
Для набора рекламодателей, то есть на баннере что-то вроде "Купи посетителей на сайт от 40 копеек! и тп..."
Ваши предложения с ценами и сроками указывайте. Без цены и сроков - отклоняю.
С уважением.
Выбранный исполнитель
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