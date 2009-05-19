Нужен анимированный аккуратный баннер 240*400

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок290 просмотров

Привет всем.

Нужен анимированный аккуратный баннер размером 240*400, вес баннера как можно меньший.

На баннере будет система тизерной рекламы: http://teasernet.ru/?partner

Для набора рекламодателей, то есть на баннере что-то вроде "Купи посетителей на сайт от 40 копеек! и тп..."

Ваши предложения с ценами и сроками указывайте. Без цены и сроков - отклоняю.

С уважением.

16 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад

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