Необходимо анимировать шапку для сайта http://timss.ru/sf.jpg на флэш
Нужно много баннеров
Надо нарисовать 12 банеров адалт тематики по три штуки каждого размера (размеры ниже) и баннеры тестов за смс всего 11 тестов, к каждому тесту нужно по одному баннеру всех форматов, тоесть 44 банера.
Примеры баннеров тестов будут в приложении так же там будут темы тестов к которым рисовать баннеры.
Баннеры нужны таких размеров:
468х60
100х100
120х600
120х240
Баннеры нужны в формате gif.
Оставляйте свои цены за всю работу и контакты.
P.S. По адалт тематике в сети их полно найти и нарисовать подобные не составит труда, так же взять похожие надписи на них.
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