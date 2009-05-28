Нужно много баннеров

Надо нарисовать 12 банеров адалт тематики по три штуки каждого размера (размеры ниже) и баннеры тестов за смс всего 11 тестов, к каждому тесту нужно по одному баннеру всех форматов, тоесть 44 банера.

Примеры баннеров тестов будут в приложении так же там будут темы тестов к которым рисовать баннеры.

Баннеры нужны таких размеров:

468х60

100х100

120х600

120х240

Баннеры нужны в формате gif.

Оставляйте свои цены за всю работу и контакты.

P.S. По адалт тематике в сети их полно найти и нарисовать подобные не составит труда, так же взять похожие надписи на них.