Анимировать шапку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка295 просмотров

Необходимо анимировать шапку для сайта http://timss.ru/sf.jpg на флэш

16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Олег всё сделал быстро и в срок. Спасибо за работу.
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Заявки фрилансеров

Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
16 лет назад

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