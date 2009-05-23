Необходимо создать 2 баннера

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Завершен21 заявка232 просмотра

Нужно создать 2 баннера для сайта www.shareyourtrade.com

16 лет назад
CODERsp
38 лет
19 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

Fine_Arts_Studio
Евгения 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня
Очень хороший специалист! Евгения проявила инициативу, самостоятельно изучив специфику моего сайта. Полученная работа превзошла ожидания. Быстро и качественно.
Очень хороший заказчик. Очень приятно было работать с Евгением. Задача была поставлена четко и ясно. Оплата незамедлительно по принятию работы!

Заявки фрилансеров

Fine_Arts_Studio
Евгения 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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