Два одинаковых gif баннера

Один с мальчиками, другой с девочками. Первый: "Пройди водительскую комиссию вместе с другом и получи скидку", второй, соответственно, "Пройди водительскую комиссию вместе с подругой и получи скидку". Размеры - 240х400.

Динамика - не более 3 смен картинок и не быстрая.

Мальчики и девочки должны быть позитивными, улыбающимися, половозрелыми. Возможно, какой-то намек на то, что они водители - на фоне машины, ключи от машины или что-то в этом роде.

Выбирать буду по портфолио.