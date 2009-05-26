Два одинаковых gif баннера

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Завершен11 заявок192 просмотра

Один с мальчиками, другой с девочками. Первый: "Пройди водительскую комиссию вместе с другом и получи скидку", второй, соответственно, "Пройди водительскую комиссию вместе с подругой и получи скидку". Размеры - 240х400.

Динамика - не более 3 смен картинок и не быстрая.

Мальчики и девочки должны быть позитивными, улыбающимися, половозрелыми. Возможно, какой-то намек на то, что они водители - на фоне машины, ключи от машины или что-то в этом роде.

Выбирать буду по портфолио.

16 лет назад
atim
Анна 
52 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
2 дня
Исключительное качество + редкостная оперативность : ) Два баннера были сделаны за 1 час. В общем, полный адекват, и рекомендую. Буду сотрудничать и дальше.
На редкость мегопозитивный заказчик!! Предоплата раньше, чем я о ней заговорила, приятное общение! Удачи вам, Анна!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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