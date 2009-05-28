Перерисовать тизеры для взрослого сайта

Есть несколько тизеров, их надо поправить так чтобы были как другие. Т.е. мелькала красная надпись - теперь будет зеленая, мелькала белая кнопка - теперь черная. Оплата 5 долларов за тизер. Всего их около 10 штук.

Вышлю архив исполнителю.