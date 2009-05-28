Задача следующая, есть сайт http://abo-c.ru/ необходимо на всех страницах разместить банер следующего содержания "Внесение изменений в учредительные документы Перерегистрация и регистрация юридических лиц". Суть завлекалова - с 1 июля 2009 по 1 января 2010 ...
Перерисовать тизеры для взрослого сайта
Есть несколько тизеров, их надо поправить так чтобы были как другие. Т.е. мелькала красная надпись - теперь будет зеленая, мелькала белая кнопка - теперь черная. Оплата 5 долларов за тизер. Всего их около 10 штук.
Вышлю архив исполнителю.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Баннеры43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать банеры для бизнес форума, скидывайте свои профайлы с вашими работами. Выхожу сюда раз в 3 дня. Сразу пишите цену на flash/gif 468*60 и 120*60 Всем спасибо!Баннеры27 заявокЗакрыт16 лет назад
Тема: услуги на рынке форекс. Элементы баннера Логотип: 10-15% занимаемого пространства Элементы антуража: под основными элементами Слоганы: 70% яркие, заметные * Банковская ...Баннеры29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужен баннер формата "Rich-media" - в нем должны быть настройки того в каком левом нижнем или верхнем правом углу страницы он будет размещаться, кол-во показов одному ай-пи. Если вы умеете расскажите поподробнее сможете ли вы ...Баннеры2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Добрый день, необходимо сделать баннер gif или jpg статичныйдля сайта deoshop тчк ru. На баннере будет написано Открылся пункт выдачи в Санкт-Петербурге! м. Садовая тел.: (812) ххх-06-74 Подробнее >> При всей простоте ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется переделка приложенного баннера под размер 200 на 300 пикселей.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно изготовить gif-баннер для рекламы нового интернет-проекта. Целевая аудитория: руководители, специалисты индивидуальные предприниматели, студенты старших курсов экономических специальностей. Характер баннера:строгий, солидный и т.п. Цветовое исполнение: желательно сочетание красного и серого цветов, ...Баннеры31 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно несколько баннеров с анимацией.Баннеры56 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый всем день. Нужен флеш баннер 468х60 за не очень дорогую стоимость. Баннер на тему мировые новости....Баннеры2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $20
Нужна баннер, размер: 120х60 в стиле сайта который в прикреплении. Веб студия. Что для этого нужно пишите... Обязательно портфолио, ваши работы (баннеры)Баннеры35 заявокЗакрыт16 лет назад