Задача следующая, есть сайт http://abo-c.ru/ необходимо на всех страницах разместить банер следующего содержания "Внесение изменений в учредительные документы

Перерегистрация и регистрация юридических лиц". Суть завлекалова - с 1 июля 2009 по 1 января 2010 года все юр лица должны пройти упрощённую форму перерегистрации (цель - убить помойки).

Задача творческая банер может быть как статичным/фрейм/ так и динамическим, естественно соответствовать стилистики сайта.

Жду идей по реализации поставленной задачи и пожеланий по стоимости.

Бюджет обсуждаем.