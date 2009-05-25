Баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт43 заявки515 просмотров

Задача следующая, есть сайт http://abo-c.ru/ необходимо на всех страницах разместить банер следующего содержания "Внесение изменений в учредительные документы

Перерегистрация и регистрация юридических лиц". Суть завлекалова - с 1 июля 2009 по 1 января 2010 года все юр лица должны пройти упрощённую форму перерегистрации (цель - убить помойки).

Задача творческая банер может быть как статичным/фрейм/ так и динамическим, естественно соответствовать стилистики сайта.

Жду идей по реализации поставленной задачи и пожеланий по стоимости.

Бюджет обсуждаем.

16 лет назад
adolfa
Артур 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннер для бизнес форума

    Нужно сделать банеры для бизнес форума, скидывайте свои профайлы с вашими работами. Выхожу сюда раз в 3 дня. Сразу пишите цену на flash/gif 468*60 и 120*60 Всем спасибо!

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка серии баннеров

    Тема: услуги на рынке форекс. Элементы баннера Логотип: 10-15% занимаемого пространства Элементы антуража: под основными элементами Слоганы: 70% яркие, заметные * Банковская ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Banner формата Rich-media

    $30

    Нужен баннер формата "Rich-media" - в нем должны быть настройки того в каком левом нижнем или верхнем правом углу страницы он будет размещаться, кол-во показов одному ай-пи. Если вы умеете расскажите поподробнее сможете ли вы ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой статичный баннер

    $5

    Добрый день, необходимо сделать баннер gif или jpg статичныйдля сайта deoshop тчк ru. На баннере будет написано Открылся пункт выдачи в Санкт-Петербурге! м. Садовая тел.: (812) ххх-06-74 Подробнее &gt;&gt; При всей простоте ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переделка баннера

    $50

    Требуется переделка приложенного баннера под размер 200 на 300 пикселей.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Gif баннер 468*60

    Нужно изготовить gif-баннер для рекламы нового интернет-проекта. Целевая аудитория: руководители, специалисты индивидуальные предприниматели, студенты старших курсов экономических специальностей. Характер баннера:строгий, солидный и т.п. Цветовое исполнение: желательно сочетание красного и серого цветов, ...

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен баннер

    Добрый всем день. Нужен флеш баннер 468х60 за не очень дорогую стоимость. Баннер на тему мировые новости....

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash Banner

    $20

    Нужна баннер, размер: 120х60 в стиле сайта который в прикреплении. Веб студия. Что для этого нужно пишите... Обязательно портфолио, ваши работы (баннеры)

    Баннеры35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад