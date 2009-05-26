Переделка баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен23 заявки304 просмотра

Требуется переделка приложенного баннера под размер 200 на 300 пикселей.

16 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Быстро, вменяемо, четко, без детских ошибок, что свидетельствует об опыте и квалификации.
Хороший заказчик. Оплату сделал. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Респект Андрею!

Заявки фрилансеров

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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