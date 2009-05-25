Banner формата Rich-media

Нужен баннер формата "Rich-media" - в нем должны быть настройки того в каком левом нижнем или верхнем правом углу страницы он будет размещаться, кол-во показов одному ай-пи. Если вы умеете расскажите поподробнее сможете ли вы сделать такой баннер, который бы передвигался взад-вперед по страничке. Вообще интересует нестандартное, интересное исполнение