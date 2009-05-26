Требуется переделка приложенного баннера под размер 200 на 300 пикселей.
Простой статичный баннер
Добрый день, необходимо сделать баннер gif или jpg статичныйдля сайта deoshop тчк ru. На баннере будет написано Открылся пункт выдачи в Санкт-Петербурге!
м. Садовая тел.: (812) ххх-06-74 Подробнее >>
При всей простоте баннера минимальное оформление типа элемента облика Спб нужно, - он должен бросаться в глаза жителям Спб, но при этом не отвлекать жителей других городов!
Размер 550 ширина и примерно 150 высота (на ваше усмотрение).
Баннер нужен сегодня.
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