Простой статичный баннер

Добрый день, необходимо сделать баннер gif или jpg статичныйдля сайта deoshop тчк ru. На баннере будет написано Открылся пункт выдачи в Санкт-Петербурге!

м. Садовая тел.: (812) ххх-06-74 Подробнее >>

При всей простоте баннера минимальное оформление типа элемента облика Спб нужно, - он должен бросаться в глаза жителям Спб, но при этом не отвлекать жителей других городов!

Размер 550 ширина и примерно 150 высота (на ваше усмотрение).

Баннер нужен сегодня.