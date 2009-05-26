Простой статичный баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен25 заявок325 просмотров

Добрый день, необходимо сделать баннер gif или jpg статичныйдля сайта deoshop тчк ru. На баннере будет написано Открылся пункт выдачи в Санкт-Петербурге!

м. Садовая тел.: (812) ххх-06-74 Подробнее >>

При всей простоте баннера минимальное оформление типа элемента облика Спб нужно, - он должен бросаться в глаза жителям Спб, но при этом не отвлекать жителей других городов!

Размер 550 ширина и примерно 150 высота (на ваше усмотрение).

Баннер нужен сегодня.

16 лет назад
gcb
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Роман выполнил задачу в режиме онлайн, моментально отреагировав на все пожелания. Очень важно, что с человеком приятно общаться. Ставлю 10 без тени сомнения. Уверен, что еще поработаем над более интересными проектами!
Отличный заказчик. Четко поставил задачу и поэтому быстро пришли к общему знаменателю. Сергей приятен в общение, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю успехов и удачи.

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделка баннера

    $50

    Требуется переделка приложенного баннера под размер 200 на 300 пикселей.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Gif баннер 468*60

    Нужно изготовить gif-баннер для рекламы нового интернет-проекта. Целевая аудитория: руководители, специалисты индивидуальные предприниматели, студенты старших курсов экономических специальностей. Характер баннера:строгий, солидный и т.п. Цветовое исполнение: желательно сочетание красного и серого цветов, ...

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен баннер

    Добрый всем день. Нужен флеш баннер 468х60 за не очень дорогую стоимость. Баннер на тему мировые новости....

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash Banner

    $20

    Нужна баннер, размер: 120х60 в стиле сайта который в прикреплении. Веб студия. Что для этого нужно пишите... Обязательно портфолио, ваши работы (баннеры)

    Баннеры35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер

    Надо сделать баннер. Лого есть, текст есть. 468x60

    Баннеры51 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер для совместной акции

    $20

    Нужен Gif баннер 468x60 для совместной акции между интернет магазином по продаже книг и тренинговой компанией Замысел акции: Человек, купивший в интеренет-магазине бизнес-литературы на сумму 100 грн (сумма еще не определена ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад