Необходимо сделать серию анимированных баннеров, рекламирующих webmoney обменник. Баннеры должны быть яркими, креативными, привлекающими внимание. Формат 468*60 - 5шт, 100*100 - 3шт. Банерами будут продвигаться услуги по моментальному вводу/выводу webmoney через альфа-банк ...
Баннеры на игровой сайт
Нужно отрисовать анимированные баннеры GIF
120x90
212x90
250x100
468x60
Примерно одинакого содержания.
От исполнителя требуется занние FLASH, т.к потом во флеше надо будет.
Фрилансер рассматривается с Красноярска.
Заявки фрилансеров
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