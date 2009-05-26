Баннеры на игровой сайт

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Закрыт25 заявок344 просмотра

Нужно отрисовать анимированные баннеры GIF

120x90

212x90

250x100

468x60

Примерно одинакого содержания.

От исполнителя требуется занние FLASH, т.к потом во флеше надо будет.

Фрилансер рассматривается с Красноярска.

16 лет назад
Dm1979
Гущин 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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