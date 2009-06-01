Приватный проект для Баннеров Алексей (koMnom)

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Завершен2 заявки135 просмотров

Требуется разработать Flash-баннер в размере: 240x400, весом до 30kb.

Должно быть красиво и стильно.

16 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
$40
1 день
Как всегда превосходный результат!
Интересная работа, приятное сотрудничество,своевременная оплата, Виктория! очередной раз Респект!

Заявки фрилансеров

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад

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