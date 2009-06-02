Требуется разработать Flash-баннер в размере: 240x400, весом до 30kb. Должно быть красиво и стильно.
Нарисовать баннер
Нарисовать баннер по следующему описанию:
1. слева выезжают две буквы «о», стилизованные под глаза (со зрачками)
2. осматриваются (делают зрачками движение с центра вправо, потом налево, потом в центр)
3. справа выезжают такие же две буквы «о», стилизованные под глаза
4. осматриваются
5. сверху падает "T b s"
6. глаза смотрят друг на друга
6. справа приезжает «.com» (получается «Tooboos.com»)
6. под «Tooboos.com», слева выезжают, стоят 2-3 секунды и уезжают направо следующие фразы:
6.1. видеоконференции
6.2. потоковое видео дя Web
6.3. онлайн вещание и трансляции
6.4. интерактивные Flash приложения реального времени
6.5. интернет телевидение
6.6. Flash игры
Дизайн:
Размер 468*60, цвета использовать не кислотные, но сочные, максимум 2-3 цвета в баннере (не должен пестрить, предпочтительно пара оттенков одного цвета и третий нейтральный, нампример светло-желтый+золотистый+черный, или темно-голубой+светло-голубой+белый и т.п.), возможна зеркальность, отблики, карамельность. Дополнительные эффекты рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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