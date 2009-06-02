Нарисовать баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки484 просмотра

Нарисовать баннер по следующему описанию:

1. слева выезжают две буквы «о», стилизованные под глаза (со зрачками)

2. осматриваются (делают зрачками движение с центра вправо, потом налево, потом в центр)

3. справа выезжают такие же две буквы «о», стилизованные под глаза

4. осматриваются

5. сверху падает "T b s"

6. глаза смотрят друг на друга

6. справа приезжает «.com» (получается «Tooboos.com»)

6. под «Tooboos.com», слева выезжают, стоят 2-3 секунды и уезжают направо следующие фразы:

6.1. видеоконференции

6.2. потоковое видео дя Web

6.3. онлайн вещание и трансляции

6.4. интерактивные Flash приложения реального времени

6.5. интернет телевидение

6.6. Flash игры

Дизайн:

Размер 468*60, цвета использовать не кислотные, но сочные, максимум 2-3 цвета в баннере (не должен пестрить, предпочтительно пара оттенков одного цвета и третий нейтральный, нампример светло-желтый+золотистый+черный, или темно-голубой+светло-голубой+белый и т.п.), возможна зеркальность, отблики, карамельность. Дополнительные эффекты рассматриваются.

16 лет назад
Pavel_Ismailov
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tippler
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный баннер, быстрая работа!

Заявки фрилансеров

tippler
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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