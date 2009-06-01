Нарисовать баннеры для обменного пункта

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Завершен36 заявок618 просмотров

Необходимо сделать серию анимированных баннеров, рекламирующих webmoney обменник.

Баннеры должны быть яркими, креативными, привлекающими внимание.

Формат 468*60 - 5шт, 100*100 - 3шт.

Банерами будут продвигаться услуги по моментальному вводу/выводу webmoney через альфа-банк и телебанк втб24, а также автообмен webmoney валют.

В банерах автоввода/вывода webmoney должны использоваться логотипы банков.

Остальное по усмотрению дизайнера.

Цену указывайте сразу за всю работу, т.е за 8 банеров. Предложение без портфолио, цены, сроков, обращения в личку, icq, mail игнорируются и являются серьезнымповодом не рассматривать предложение вообще.

16 лет назад
alex63
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sentjabr
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$40
1 день
Отлично нарисовал банеры, предугадал все пожелания, твердая десятка;)
Четкое задание. Оплата без задержки. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

sentjabr
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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