Нарисовать баннер по следующему описанию: 1. слева выезжают две буквы «о», стилизованные под глаза (со зрачками) 2. осматриваются (делают зрачками движение с центра вправо, потом налево, потом в центр) 3. ...
Нарисовать баннеры для обменного пункта
Необходимо сделать серию анимированных баннеров, рекламирующих webmoney обменник.
Баннеры должны быть яркими, креативными, привлекающими внимание.
Формат 468*60 - 5шт, 100*100 - 3шт.
Банерами будут продвигаться услуги по моментальному вводу/выводу webmoney через альфа-банк и телебанк втб24, а также автообмен webmoney валют.
В банерах автоввода/вывода webmoney должны использоваться логотипы банков.
Остальное по усмотрению дизайнера.
Цену указывайте сразу за всю работу, т.е за 8 банеров. Предложение без портфолио, цены, сроков, обращения в личку, icq, mail игнорируются и являются серьезнымповодом не рассматривать предложение вообще.
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