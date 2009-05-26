Создание блока flash анимации для главного меню.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок286 просмотров

Создание flash анимации для главного меню сайта, состоящего из 4 пунктов, каждый пункт в виде кляксы с текстом внутри нее. на подобии http://img12.imageshack.us/img12/3559/klyaksa.jpg. Необходимо оживить меню в момент наведения на нее курсора. Необходимые размеры 1024 х 350 пикселей, в личку не писать, все вопросы icq 198900099

16 лет назад
BaMbilo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад

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