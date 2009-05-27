Написать смешным шрифтом. Сделать ее анимацией, в GIF, с изредка "стучащей" буквой "Ч" Исходник в Image Ready, так, что бы можно было потом самому указать нужный размер шрифта. ...
Баннер для веб студии
Нужно создать простой и красивый баннер для веб студии.
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