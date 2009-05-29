В приложении образец. оригиналы картинок, на которых был сделан образец - есть.

нужно сделать:

чтобы вода "двигалась", птички летали, солнце светило. Название фирмы как-нить выделялось. Думаю надо делать на флэш.

Баннер должен быть свежий, запоминающийся, живой. Если работа понравится, а она должна понравиться, закажу еще "ночной вид" + зимний, осенний,весенний.