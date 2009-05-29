Баннер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт27 заявок458 просмотров

В приложении образец. оригиналы картинок, на которых был сделан образец - есть.

нужно сделать:

чтобы вода "двигалась", птички летали, солнце светило. Название фирмы как-нить выделялось. Думаю надо делать на флэш.

Баннер должен быть свежий, запоминающийся, живой. Если работа понравится, а она должна понравиться, закажу еще "ночной вид" + зимний, осенний,весенний.

16 лет назад
frendy
Андрей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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