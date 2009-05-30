Нужны три анимированных баннера 250*100

Привет всем.

Нужны три анимированных баннера по 2 кадра каждый.

Размеры баннеров 250*100

Баннеры должны быть сделаны так, чтобы они хорошо сливались с общим фоном форума http://bestmasters.biz

На баннерах будут просто предложения от партнерских программ, текст и по картинке какой-нить.

Ваши предложения.

Указывайте сроки и цену за все три баннерка - без этого отклоняю.

В приват не пишите.

С уважением.