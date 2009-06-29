Создание анимированных flash баннеров.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен51 заявка834 просмотра

Требуется 2 баннера размерами:

1. 244px Х 183px

2. 164px Х 116px

тематика авто-мото школа.

в приложенном файле картинка которую необходимо анимировать, так же необходимо приложить креатив для оживления баннеров.

Баннеры должны быть строгими но интересными, чтобы человек хотел по ним кликнуть.

16 лет назад
rech
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sentjabr
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Креативный и ответственный специалист. Сразу после того, как отписался в проекте, сам предложил несколько вариантов баннеров без лишних вопросов. Что особенно понравилось в работе с Артемом: высокая скорость работы + ответственность + качество и приемлемые цены.
Отличный заказчик, и корректный в общении человек. Оплата по факту. Все отлично.

Заявки фрилансеров

sentjabr
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер для Тур-Агентства

    $20

    Нужен баннер (один) 468х60 для туристического агентства (http://argo-t.ru/). Все сезонный. Картинка или флэш не важно. Условия конкурса: Опубликовать баннер не пригодный к использованию, например с названием ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннеры для эскорт агенства

    Создание баннеров для эскорт агенства.Адреса порталов на которых размещены подобные баннеры : http://www.londonescortguide.com/ , http://www.punterlink.co.uk/ . Нужен очень креативный баннер который привлечет к агенству новых клиентов.Уровень очень высокий. Нужны такие размеры : 120px на 45px ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 3 простейших Flash банера.

    Размеры, и материалы, по требованию. Наличие Corel или AI обязательно. В баннерах сплошной motion никакого AC.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннер

    $25

    В приложении образец. оригиналы картинок, на которых был сделан образец - есть. нужно сделать: чтобы вода "двигалась", птички летали, солнце светило. Название фирмы как-нить выделялось. Думаю надо делать на флэш. Баннер должен ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 2 Баннера gif (120х60,468x60)

    $30

    Необходимы баннеры (анимированные приветствуются) для перерабатываемого проекта. Тема баннеров - трудоустройство для трейдеров ФОРЕКС. Общее описание предложения по трудоустройству http://forex.avalonbank.ru/trader.html. На основании содержания Ваши вариации по теме. Допускаются баннеры одинакового содержания с разными размерами.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужны три анимированных баннера 250*100

    Привет всем. Нужны три анимированных баннера по 2 кадра каждый. Размеры баннеров 250*100 Баннеры должны быть сделаны так, чтобы они хорошо сливались с общим фоном форума http://bestmasters.biz ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуются баннер

    $10

    Требуются баннер для Интернет-магазин бытовой техники и электроники ! Размер баннера 468:60, сумма 10$, срок 2 дня !

    Баннеры43 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простенькое название — GIF анимация

    Написать смешным шрифтом. Сделать ее анимацией, в GIF, с изредка "стучащей" буквой "Ч" Исходник в Image Ready, так, что бы можно было потом самому указать нужный размер шрифта. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад