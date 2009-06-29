Есть шаблон баннера, добавить - поправить подписи.
Создание анимированных flash баннеров.
Требуется 2 баннера размерами:
1. 244px Х 183px
2. 164px Х 116px
тематика авто-мото школа.
в приложенном файле картинка которую необходимо анимировать, так же необходимо приложить креатив для оживления баннеров.
Баннеры должны быть строгими но интересными, чтобы человек хотел по ним кликнуть.
Выбранный исполнитель
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