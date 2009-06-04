Необходимо сделать Flash баннер 240x400. Это промо-баннер для дистрибьютора компьютерных компонентов.

Оставляйте заявку только те, кто сможет сделать баннер весом до 30 кб, используя 3-4 растровые картинки. При этом баннер должен быть стильным и красивым.

Заявки без стоимости работы и сроков выполнения, а так же в приват рассматривать не буду.