Flash баннер 240x400

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Завершен11 заявок220 просмотров

Необходимо сделать Flash баннер 240x400. Это промо-баннер для дистрибьютора компьютерных компонентов.

Оставляйте заявку только те, кто сможет сделать баннер весом до 30 кб, используя 4-5 растровых картинки. При этом баннер должен быть стильным и красивым.

Заявки без стоимости работы и сроков выполнения, а так же в приват рассматривать не буду.

16 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

redinsect
Виталий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$70
2 дня
Виталий, спасибо за отлично выполненную работу! Вы подошли к процессу творчески и проявили гигантское терпение.

Заявки фрилансеров

redinsect
Виталий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад

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