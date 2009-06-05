15 баннера и 2 иконки

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен44 заявки521 просмотр

Нужно нарисовать 5 флеш и 10 гиф/статичных баннеров на тему татуировок.

Цель баннеров - привлечь людей, которые думают или уже хотят сделать татуировку.

Т.е. - целевая аудитория - те, кто ищет либо где дешевле, либо где красивее - отталкиваться нужно от этого.

Хотелось бы видеть что-то интересное, может быть об истории татуировок, их символизме.

Сроки - не к спеху, но и затягивать сильно не хотелось бы. В идеале - около недели было бы в самый раз.

Так же нужно нарисовать 2 иконки - гостевой книги и расчета стоимости татуировки.

Бюджет ориентировочный - пишите ваши цены. Выбирать буду исполнителя с положительными отзывами и хорошим портфолио, а так же с адекватными ценами. Оплата - ВМЗ.

16 лет назад
Yevgen
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
16 лет назад
$230
3 дня
Иван отличный специалист! Очень удивила скорость исполнения проекта, договорились на 3 дня, однако Иван справился фактически за сутки, при этом работа выполнена именно так, как я и хотел за разумные деньги. Большое спасибо!
Было приятно работать с Евгением, быстро объяснил, что требуется и позволил мне проявить фантазию, не особо ограничивая рамками тз, к тому же работа была достойно оплачена. Надеюсь еще поработаем .)

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Флеш баннер 125x125. Аренда и размещение серверов.

    Нужен флэш баннер, размером 125х125 пикселов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ . Не очень кричащий, но и не совсем статичный. Предполагаемая раскадровка для баннера: 1. Логотип (в приложенном файле) ...

    Баннеры4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash баннер 728x90

    Доброго времени суток! Требуется разработать Flash баннер 728x90. Баннер разрабатывается для сайта рекламного агентства. Вес баннера не должен превышать 25 кб. Баннер должен быть стильным, интересно анимированным и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash баннер

    $25

    Здравствуйте. Необходимо разработать Флеш Баннер размером 468 на 60. Тематика, Элитная французская косметика. Баннер для интернет магазина по продаже французской косметики. Все материалы (картинки, лого и слоган предоставлю) Необходимо интересно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash баннер 240x400

    Необходимо сделать Flash баннер 240x400. Это промо-баннер для дистрибьютора компьютерных компонентов. Оставляйте заявку только те, кто сможет сделать баннер весом до 30 кб, используя 4-5 растровых картинки. При этом баннер должен быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash баннер 240x400

    Необходимо сделать Flash баннер 240x400. Это промо-баннер для дистрибьютора компьютерных компонентов. Оставляйте заявку только те, кто сможет сделать баннер весом до 30 кб, используя 3-4 растровые картинки. При этом баннер должен быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отрисовать баннер

    Нарисовать баннер по следующему описанию: 1. слева выезжают две буквы «о», стилизованные под глаза (со зрачками) 2. осматриваются (делают зрачками движение с центра вправо, потом налево, потом в центр) 3. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • FLASH баннер

    Нужен flash баннер размер 900*100 Примеры: http://ulnight.com/banners/08052009.html http://ulnight.com/banners/27032009.html http://ulnight.com/banners/03042009.html Сделать нужно из флаера. Флаер вышлю выбранному исполнителю.

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад