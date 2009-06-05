Требуется сделать дизайн 4 сторонней коробки под ДВД диск и 3 баннера. От вас цена обязательно.
15 баннера и 2 иконки
Нужно нарисовать 5 флеш и 10 гиф/статичных баннеров на тему татуировок.
Цель баннеров - привлечь людей, которые думают или уже хотят сделать татуировку.
Т.е. - целевая аудитория - те, кто ищет либо где дешевле, либо где красивее - отталкиваться нужно от этого.
Хотелось бы видеть что-то интересное, может быть об истории татуировок, их символизме.
Сроки - не к спеху, но и затягивать сильно не хотелось бы. В идеале - около недели было бы в самый раз.
Так же нужно нарисовать 2 иконки - гостевой книги и расчета стоимости татуировки.
Бюджет ориентировочный - пишите ваши цены. Выбирать буду исполнителя с положительными отзывами и хорошим портфолио, а так же с адекватными ценами. Оплата - ВМЗ.
Выбранный исполнитель
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