Flash баннер 728x90

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Завершен39 заявок472 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется разработать Flash баннер 728x90.

Баннер разрабатывается для сайта рекламного агентства.

Вес баннера не должен превышать 25 кб.

Баннер должен быть стильным, интересно анимированным и привлекательным.

Необходимые материалы для баннера предоставлю выбранному исполнителю.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

16 лет назад
Minister
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Junker
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Дима очень ответственно подошел к выполненной работе и поразил оперативностью работы. Предложил свои интересные идеи и сделал всю работу на высшем и профессиональном уровне. Будем с ним сотрудничать в дальнейшем.
С самого начала общения, Павел, вызвал доверие. Очень ответственный работодатель Четко и ясно поставил задачу. Самостоятельно предложил удобный вариант оплаты и отправил деньги ровно в обещанный срок. Мне очень понравилось сотрудничество, и планирую в дальнейшем работать с Павлом.

Заявки фрилансеров

Junker
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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