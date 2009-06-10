Флеш баннер 125x125. Аренда и размещение серверов.

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Завершен28 заявок481 просмотр

Нужен флэш баннер, размером 125х125 пикселов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ . Не очень кричащий, но и не совсем статичный.

Предполагаемая раскадровка для баннера:

1. Логотип (в приложенном файле) + текст "Размещение (colocation) и Аренда серверов" (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/)

2. Ищете надежный датацентр?

Размещение серверов без оплаты за установку. 1850 рублей за 1U в месяц. (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/colocation/)

3. Нужен сервер в аренду?

Закажите его у нас. От 2800 рублей в месяц. Без платы за установку. (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/dedicated/).

+ изображения по теме и желательно адрес сайта "www.msm.ru" в каждом кадре.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

16 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличный баннер в сжатые сроки. Такие же быстрые все изменения и дополнения. Я доволен. :)
Отличный заказчик. чего хочет излагает чётко и ясно. Рекомендую!
dernx
Антон 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$1
1 день
ок
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличный баннер. Быстро и качественно.
Было приятно работать.Четкое ТЗ и своевременная оплата.
Cisko
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$9
1 день
По проекту было выбрано сделано несколько исполнителей, но работа Евгения лучшая. Спасибо, отличный баннер.
Замечательный заказчик,очень приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
dernx
Антон 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Cisko
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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