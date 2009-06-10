Требуется 2 баннера размерами: 1. 244px Х 183px 2. 164px Х 116px тематика авто-мото школа. в приложенном файле картинка которую необходимо анимировать, так же необходимо приложить креатив для оживления ...
Флеш баннер 125x125. Аренда и размещение серверов.
Нужен флэш баннер, размером 125х125 пикселов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ . Не очень кричащий, но и не совсем статичный.
Предполагаемая раскадровка для баннера:
1. Логотип (в приложенном файле) + текст "Размещение (colocation) и Аренда серверов" (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/)
2. Ищете надежный датацентр?
Размещение серверов без оплаты за установку. 1850 рублей за 1U в месяц. (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/colocation/)
3. Нужен сервер в аренду?
Закажите его у нас. От 2800 рублей в месяц. Без платы за установку. (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/dedicated/).
+ изображения по теме и желательно адрес сайта "www.msm.ru" в каждом кадре.
Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.
Жду ваших предложений с ценами и сроками.
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