Флеш баннер 125x125. Аренда и размещение серверов.

Нужен флэш баннер, размером 125х125 пикселов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ . Не очень кричащий, но и не совсем статичный.

Предполагаемая раскадровка для баннера:

1. Логотип (в приложенном файле) + текст "Размещение (colocation) и Аренда серверов" (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/)

2. Ищете надежный датацентр?

Размещение серверов без оплаты за установку. 1850 рублей за 1U в месяц. (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/colocation/)

3. Нужен сервер в аренду?

Закажите его у нас. От 2800 рублей в месяц. Без платы за установку. (ссылка на страницу http://www.di-net.ru/collocation/dedicated/).

+ изображения по теме и желательно адрес сайта "www.msm.ru" в каждом кадре.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.