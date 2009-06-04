Срочно внести изменения в баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок230 просмотров

Есть несложный баннер на flash. Нужно внести в него небольшие изменения. Оплата через яндекс-деньги или оплатой на мобильный телефон.

16 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cisko
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
С заказом справился на отлично и очень быстро. Поправки понимает с первого раза и оперативно исправляет. Спасибо.
Приятно работать с этим человеком,чётко и ясно изъясняет свои пожелания,а главное своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

Cisko
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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