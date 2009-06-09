# 1 — $

Необходимо за два дня нарисовать баннер. Компания занимается перевозкой автомобилей на автовозах.

Размер: 184px 100px

Суть баннера:

Появилась услуга, по перевозке одного(акцент, на один автомобиль) автомобиля.

Компания осуществляет перевозку 1 (одного) автомобиля в любой город РФ. Нужен баннер, который бы привлек внимания. Тот который понравиться оплачу сразу любым способом. Если нужен сайт в личку.

Лучше gif.

Всем спасибо