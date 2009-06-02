Баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок282 просмотра

Нужен интересный, запоминающийся анимированный баннер. Размер 468х60. Формат: GIF. Объём: до 20Кб.

На летнюю тематику.

Информация для баннера:

Летний марафон

Стартует выдача призов!

Отправь SMS на номер 9500. Стоимость SMS-сообщения 7,08 с НДС.

16 лет назад
dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Недорогой баннер

    Нужно сделать обычный (статика, без изысков) баннер 468 x 60 (до 20 кб) или 728 x 90 (до 30 кб) для проекта http://obmen-webmoney-kredit.com/ участие БЕСПЛАТНОЕ указывайте стоимость баннера и ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash, GIF банеры. Браузерная игра.

    Требуется разработать баннеры для онлайновой браузерной игры, если были работы уже для подобных проектов это вам в плюс. Придумать так же слоган для баннера. 468x120 GIF - 3 разных 468x60 ...

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно внести изменения в баннер

    $10

    Есть несложный баннер на flash. Нужно внести в него небольшие изменения. Оплата через яндекс-деньги или оплатой на мобильный телефон.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 15 баннера и 2 иконки

    $300

    Нужно нарисовать 5 флеш и 10 гиф/статичных баннеров на тему татуировок. Цель баннеров - привлечь людей, которые думают или уже хотят сделать татуировку. Т.е. - целевая аудитория - те, кто ищет либо где ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Флеш баннер 125x125. Аренда и размещение серверов.

    Нужен флэш баннер, размером 125х125 пикселов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ . Не очень кричащий, но и не совсем статичный. Предполагаемая раскадровка для баннера: 1. Логотип (в приложенном файле) ...

    Баннеры4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash баннер 728x90

    Доброго времени суток! Требуется разработать Flash баннер 728x90. Баннер разрабатывается для сайта рекламного агентства. Вес баннера не должен превышать 25 кб. Баннер должен быть стильным, интересно анимированным и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash баннер

    $25

    Здравствуйте. Необходимо разработать Флеш Баннер размером 468 на 60. Тематика, Элитная французская косметика. Баннер для интернет магазина по продаже французской косметики. Все материалы (картинки, лого и слоган предоставлю) Необходимо интересно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад