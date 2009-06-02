Нужно сделать обычный (статика, без изысков) баннер 468 x 60 (до 20 кб) или 728 x 90 (до 30 кб) для проекта http://obmen-webmoney-kredit.com/ участие БЕСПЛАТНОЕ указывайте стоимость баннера и ...
Flash, GIF банеры. Браузерная игра.
Требуется разработать баннеры для онлайновой браузерной игры, если были работы уже для подобных проектов это вам в плюс.
Придумать так же слоган для баннера.
468x120 GIF - 3 разных
468x60 GIF - 3 разных
468x90 GIF - 3 разных и 3 разных FLASH
600x90 3 разных GIF и 3 разных FLASH
Все баннеры должны быть анимированные, в конце предоставить не только сами GIF и Flash но и исходники.
всего 15 баннеров
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