Flash, GIF банеры. Браузерная игра.

Требуется разработать баннеры для онлайновой браузерной игры, если были работы уже для подобных проектов это вам в плюс.

Придумать так же слоган для баннера.

468x120 GIF - 3 разных

468x60 GIF - 3 разных

468x90 GIF - 3 разных и 3 разных FLASH

600x90 3 разных GIF и 3 разных FLASH

Все баннеры должны быть анимированные, в конце предоставить не только сами GIF и Flash но и исходники.

всего 15 баннеров