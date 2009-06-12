Флеш баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок270 просмотров

Требуется сделать флеш баннер (шапка) для сайта formulagold.ru - чтобы вода переливалась и сверкала

16 лет назад
pvrspdk
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$15
2 дня
Все супер, www.formulagold.ru работает как часы
Было очень притно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад