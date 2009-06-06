Создать баннер

Необходимо за два дня нарисовать баннер. Компания занимается перевозкой автомобилей на автовозах. Размер: 184px 100px Суть баннера: Появилась услуга, по перевозке одного(акцент, на один автомобиль) автомобиля. Компания осуществляет перевозку 1 (одного) ...