Создать баннер

$10
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Завершен12 заявок235 просмотров

Нужно создать баннер

"Баннер 468x60"

Тема. Спортивный покер.

Чтоб был не очень ярким, строгии!

Пишите плиз вашу цену и срок.

16 лет назад
kovigor
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$7
1 день
Сделано все быстро, меньше 10 минут. Советую.
Приятно работать с человеком который знает что хочет. Оплата полная и быстрая. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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