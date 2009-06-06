Нужен flesh баннер для мобильной связи. Использование Action Script.
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Нужно создать баннер
"Баннер 468x60"
Тема. Спортивный покер.
Чтоб был не очень ярким, строгии!
Пишите плиз вашу цену и срок.
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