Нужен flesh баннер для мобильной связи. Использование Action Script.
Баннер
Хочу баннер.
Размер 468*60
Предположительно будет 3 кадра.
Баннер не мелькающий , кадры плавно меняются.
Заявки фрилансеров
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