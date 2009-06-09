Создание двух баннеров для автомобильного сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок190 просмотров

Требуется сделать два флеш или gif баннера для автомобильного сайта.

Первый ведет на страницу заявки на ремонт, второй на сторонний сайт.

Размеры 150px на 300px(ширина на высота).

16 лет назад
ForITjob
48 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
$15
2 дня
Очень ответственно подошли к работе, выполнена точно в срок. Спасибо.
Отличный Заказчик. Очень чётко поставленная задача, оплата вовремя. Всем рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
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