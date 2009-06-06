Необходимо создать 2 варианта баннера *.gif 670x90 для размещения здесь http://zao-ks.ru/ внизу в стилистике сайта баннер будет вести на внутреннюю страницу Баннеры должны отличаться ...
Оперативный ресайз gif-баннеров
Нужно оперативно "отресайзить" два анимированных gif баннера. Есть psd и cdr исходники для каждого.
Нужно сделать оперативно.
Жду заявок от людей с опытом, которые могут сейчас сесть и сделать.
Спасибо!
P.S. В ЛС или в заявке оставляйте свой e-mail, Куда выслать исходники.
Выбираю исполнителя в течение часа.
Заявки фрилансеров
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