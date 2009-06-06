Оперативный ресайз gif-баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок320 просмотров

Нужно оперативно "отресайзить" два анимированных gif баннера. Есть psd и cdr исходники для каждого.

Нужно сделать оперативно.

Жду заявок от людей с опытом, которые могут сейчас сесть и сделать.

Спасибо!

P.S. В ЛС или в заявке оставляйте свой e-mail, Куда выслать исходники.

Выбираю исполнителя в течение часа.

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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