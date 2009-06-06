Дизайн баннера 60 Х 160

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт24 заявки430 просмотров

Нужно нарисовать баннер 60 Х 160. Дизайн простой - название события, 3 картинки, фон градиент, расположение лого. ТЗ готово.

Срок изготовления 2 дня.

Приглашаются только дизайнеры, работающие за наличный расчет, т.е. из Москвы и ближайшего Подмосковья.

16 лет назад
Medcore
43 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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