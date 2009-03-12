Medcore

Холдинг Medcore

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна сайта

    $150

    Необходимо на основе имеющегося дизайна сайта www.ns-service.ru сделать доработку, чтобы сайт смотрелся деловым, европейским. ТЗ: ТЗ для оформления сайта НСС 1. Верхняя часть (шапка) остается без ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн баннера 60 Х 160

    $40

    Нужно нарисовать баннер 60 Х 160. Дизайн простой - название события, 3 картинки, фон градиент, расположение лого. ТЗ готово. Срок изготовления 2 дня. Приглашаются только дизайнеры, работающие за наличный расчет, ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание flash ролика

    $80

    Необходимо создать 2 flash-ролика на сайт. Длина роликов 15 сек (соединить несколько статичных картинок и наложить тексты). Срок изготовления - 1 неделя ТЗ высылаем. Приглашаются к конкурсу фрилансеры из Москвы и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать несколько баннеров

    $350

    Необходимо нарисовать 3 баннера для оформления выставочного стенда и 1 растяжку. Оплата сразу же после утверждения. Возможна оплата частями - после каждой работы. Баннеры необходимы в Illistrator или Corel. Срок выполнения - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оформление выставочного стенда - макеты

    $400

    5 макетов 1000 * 1000 150-300 dpi -для выставочного стенда. Использование в оформлении общей концепци стенда + фирменного стиля компаниии. Сдавать макеты в tiff или corel. Срок изготовления 7 дней. ТЗ ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рестайлинг внутреннего оформления ПО

    $100

    Необходимо: Переделать дизайн существующего стиля оформления программного обеспечения (7 кнопок + 4 внутренних картинки / загрузка системы, боковое оформление). Есть элементы, которые необходимо сохранить, но основная часть - новый дизайн (простой). Файлы-исходники в jpeg. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль в прессу

    $100

    Необходимо: 1.Макетирование модуля в прессу формата А4 (2 вида продукта с текстами расположить на разделенный пополам модуль) 2. Изменение размера логотипа в векторе (под нанесение на сувенир) Условия участия: ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

VRDesign
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва
$400
10 баллов
16 лет назад
Оформление выставочного стенда - макеты
Не откажусь еще поработать над Вашими проектами=). Было приятно сотрудничать!
Спасибо за хорошую работу. Работать с Владимиром легко и приятно. Надеюсь, сотрудничество продолжим.
Ответный отзыв
VRDesign
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва
$300
10 баллов
16 лет назад
Нарисовать несколько баннеров
Подробное и ясное ТЗ, всегда на связи, быстрое внесение корректировок и утверждение, оплата согласно условиям конкурса - черты этого заказчика=). Приятно работать!
Всё было сделано быстро и качественно. Были учтены все наши пожелания. Спасибо. Обязательно обратимся ещё.
Ответный отзыв