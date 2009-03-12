Необходимо на основе имеющегося дизайна сайта www.ns-service.ru сделать доработку, чтобы сайт смотрелся деловым, европейским. ТЗ: ТЗ для оформления сайта НСС 1. Верхняя часть (шапка) остается без ...
- $150Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $40
Нужно нарисовать баннер 60 Х 160. Дизайн простой - название события, 3 картинки, фон градиент, расположение лого. ТЗ готово. Срок изготовления 2 дня. Приглашаются только дизайнеры, работающие за наличный расчет, ...Баннеры24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $80
Необходимо создать 2 flash-ролика на сайт. Длина роликов 15 сек (соединить несколько статичных картинок и наложить тексты). Срок изготовления - 1 неделя ТЗ высылаем. Приглашаются к конкурсу фрилансеры из Москвы и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $350
Необходимо нарисовать 3 баннера для оформления выставочного стенда и 1 растяжку. Оплата сразу же после утверждения. Возможна оплата частями - после каждой работы. Баннеры необходимы в Illistrator или Corel. Срок выполнения - ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $400
5 макетов 1000 * 1000 150-300 dpi -для выставочного стенда. Использование в оформлении общей концепци стенда + фирменного стиля компаниии. Сдавать макеты в tiff или corel. Срок изготовления 7 дней. ТЗ ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Необходимо: Переделать дизайн существующего стиля оформления программного обеспечения (7 кнопок + 4 внутренних картинки / загрузка системы, боковое оформление). Есть элементы, которые необходимо сохранить, но основная часть - новый дизайн (простой). Файлы-исходники в jpeg. ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо: 1.Макетирование модуля в прессу формата А4 (2 вида продукта с текстами расположить на разделенный пополам модуль) 2. Изменение размера логотипа в векторе (под нанесение на сувенир) Условия участия: ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $175
Нужно сделать дизайн для 2 баннеров-растяжек для оформления выставочного стендаБаннеры25 заявокЗакрыт16 лет назад