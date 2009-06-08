Необходимо создать 2 варианта баннера *.gif 670x90 для размещения здесь http://zao-ks.ru/ внизу в стилистике сайта баннер будет вести на внутреннюю страницу Баннеры должны отличаться ...
Создание рекламных кампаний, баннеры, PR
Требуется молодые и амбициозные дизайнеры, копирайторы, оптимизаторы, PR с малым опытом, но с большими амбициями для постоянной удаленной работы по таким направлением:
1. Создание баннеров анимированный GIF ( от 5-7$ 468*70), FLASH
Все материалы, ТЗ, описание от нас-от вас только реализация.
2. Создание вирусных роликов и интересных маркеттинговых решений в сфере PR
3. Ведение полноценных рекламных компании(как в онлайне, так и в оффлане), создания медеапланов, анализ, отчеты, свежие идеи.
PS. Работы много. Опыт не главное, главное желание.
Заявки фрилансеров
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