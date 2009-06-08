Создание рекламных кампаний, баннеры, PR

Требуется молодые и амбициозные дизайнеры, копирайторы, оптимизаторы, PR с малым опытом, но с большими амбициями для постоянной удаленной работы по таким направлением:

1. Создание баннеров анимированный GIF ( от 5-7$ 468*70), FLASH

Все материалы, ТЗ, описание от нас-от вас только реализация.

2. Создание вирусных роликов и интересных маркеттинговых решений в сфере PR

3. Ведение полноценных рекламных компании(как в онлайне, так и в оффлане), создания медеапланов, анализ, отчеты, свежие идеи.

PS. Работы много. Опыт не главное, главное желание.